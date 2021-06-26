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Giriş Tarihi: 26.6.2021 12:30 Son Güncelleme: 26.6.2021 12:31

Gizemli bir şekilde sahilde bulundu! 'Tehlike' karaya vurdu...

İHA
Gizemli bir şekilde sahilde bulundu! 'Tehlike' karaya vurdu...

Sinop’un İncedayı Mahallesi sahil kesiminde kıyıya vuran 2 adet varil endişe yarattı. Varilleri bulan Hasan Hüseyin Özyılmaz, "en her zaman burada gezerim. Bu cisimler dikkatimi çekti. Üzerinde 'tehlikeli' uyarısı yazıyor ve resimler bulunuyor. Balıklar ve ağaçlar için çok tehlikeli olan kimyasal sanırım." dedi. Varillerin üzerindeki 'Tehlikeli' ibaresi de dikkat çekti.

Sinop'un İncedayı Mahallesi sahil kesiminde kıyıya vuran ve üzerinde "tehlikeli" uyarısı bulunan varil, endişeye yol açtı.

İncedayı Mahalesi sahil kesiminde kıyıya vuran 2 adet varil şeklindeki cisimler endişe uyandırdı. Sahilde gezinti yaparken cisimleri fark eden mahalle sakinlerinden emekli eğitim müfettişi Hasan Hüseyin Özyılmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ben her zaman burada gezerim. Bu cisimler dikkatimi çekti. Üzerinde 'tehlikeli' uyarısı yazıyor ve resimler bulunuyor. Balıklar ve ağaçlar için çok tehlikeli olan kimyasal sanırım. Bu variller daha önce de zaman zaman kıyıya vurmuştu" dedi.

Çevre sorununun her geçen gün farklı boyutlara ulaştığını ifade eden Özyılmaz, "Yıllardır doğma büyüme İncedayı Mahallesi'nde oturuyorum. Devamlı denizi incelerim. Deniz kenarlarında gezerim. Her sene çevre kirliliği, deniz kirliliği artmaktadır. Buna acilen çözüm getirilmesi gerekir. Denizi incelediğimiz zaman 1993-94 yıllarında nisan-mayıs aylarında sahile hep balıklar gelir, yumurta bırakırdı. Şimdi hiç balık kalmadı. Gittikçe balık nesli azalıyor" diye konuştu.

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Gizemli bir şekilde sahilde bulundu! 'Tehlike' karaya vurdu...
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