Güney Ege kavruluyor

Hava sıcaklıkların yükselmesiyle Güney Ege adeta kavruluyor. Hava sıcaklığının 45 dereceye kadar hissedildiği sahil kentlerinde vatandaşlar serinlemek için plajlara akın etti. Tatil için turizm merkezleri Bodrum, Fethiye ve Marmaris'e giden vatandaşlar trafikte zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar ise arabanın içinde duramadı. Turizm kentlerine varabilmek için sık sık mola vermek durumunda kaldı. Evlerinde duramayan tatilciler, sahilleri doldurdu. Yerli yabancı birçok tatilci, denizde serinlerken bazıları güneşlemeyi tercih etti. Yağışın da az olduğu Güney Ege'de kuraklığın etkisi tarım alanında ciddi derece görüldü.