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Giriş Tarihi: 26.6.2021 16:59

Güney Ege kavruluyor

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Güney Ege kavruluyor

Hava sıcaklığının 45 derece hissedilmesiyle Güney Ege adeta kavruluyor. Bazı vatandaşlar, arabalarına dahi binemedi. Trafikte olanlar ise canından bezdi. Sıcaklıktan evlerinde duramayan vatandaşlar, sahilleri doldurdu.

Hava sıcaklıkların yükselmesiyle Güney Ege adeta kavruluyor. Hava sıcaklığının 45 dereceye kadar hissedildiği sahil kentlerinde vatandaşlar serinlemek için plajlara akın etti. Tatil için turizm merkezleri Bodrum, Fethiye ve Marmaris'e giden vatandaşlar trafikte zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar ise arabanın içinde duramadı. Turizm kentlerine varabilmek için sık sık mola vermek durumunda kaldı. Evlerinde duramayan tatilciler, sahilleri doldurdu. Yerli yabancı birçok tatilci, denizde serinlerken bazıları güneşlemeyi tercih etti. Yağışın da az olduğu Güney Ege'de kuraklığın etkisi tarım alanında ciddi derece görüldü.

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Güney Ege kavruluyor
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