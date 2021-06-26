Hangi iki oyuncunun birlikte rol aldığı bir Yeşilçam filmi seyredebilirsiniz? - Milyoner sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''Hangi iki oyuncunun birlikte rol aldığı bir Yeşilçam filmi seyredebilirsiniz?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'Hangi iki oyuncunun birlikte rol aldığı bir Yeşilçam filmi seyredebilirsiniz?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

HANGİ İKİ OYUNCUNUN BİRLİKTE ROL ALDIĞI BİR YEŞİLÇAM FİLMİ SEYREDEBİLİRSİNİZ?

Cüneyt Arkın ve Tarık Akan

Tarık Akan ve Kadir İnanır

Kadir İnanır ve Kemal Sunal

Kemal Sunal ve Cüneyt Arkın