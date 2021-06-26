Helal olsun size! Engelli genci sınava yetiştirdiler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmek için Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'ne gelen ismi öğrenilemeyen bedensel engelli öğrencinin geç kalacağını fark eden Mersin Üniversitesi personeli Murat Akar ve çevrede bulunan veliler yardım edebilmek için seferber oldu.

SIRTINA ALARAK YETİŞTİRDİ

Engelli öğrenciyi velilerin yardımıyla sırtına alarak son saniyelerde sınava gireceği salona yetiştiren Murat Akar, "Arkadaşımızın sınava girecek olan çocuğu için orada bulunuyordum. Ben de Mersin Üniversitesi Kütüphane dairesinde görev yapıyorum. Sınav için son anoslar yapılırken, engelli birinin sınava yetişmeye çalıştığını fark ettik. Baktım yürüyecek şekilde değil, koştum sırtıma aldım. Çevredeki vatandaşların yardımıyla sınava gireceği salonun kapısına yetiştirdik" dedi.

'SANKİ SINAVA BEN GİRECEKMİŞİM GİBİ HİSSETTİM'

Engelli gencin sınanava gireceği salonla arasında 100 metre mesafe bulunduğunu fakat çok ağır ilerleyebildiğini belirten Akar, "Yanında bir yakını vardı ama, engelinden dolayı çok yavaş yürümeye çalışıyordu. Birden heyecanlandım, sanki sınava ben girecekmişim gibi hissettim. Bende hemen sırtıma aldım. Sonra vatandaşlarda görünce ayaklarından tutarak yardım etti. Saniyelerle sınav giriş yerine yetiştirdik. Çok mutluyum yardımcı olabildiğimiz için, inşallah engelli kardeşimizin de emekleri boşa gitmez. Sınavını başarı ile tamamlar" diye konuştu.

İsmi öğrenilemeyen engelli gencin Murat Akar ve veliler tarafından taşındığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.