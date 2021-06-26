İlk bölgesel turizm markası: "Mezopotamya'' hayata geçiyor

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Dicle, Karacadağ ve İpekyolu Kalkınma Ajanslarının işbirliğinde; Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'ın zengin kültürel mirasını turizme kazandırma ve bölgesel kalkınmayı sağlamak amacıyla başlatılan GAP Bölgesi Turizm Tanıtım ve Markalaşma Projesi, "MEZOPOTOMYA" adıyla global bir kimliğe dönüşüyor.

'İLK'LER VE 'EN'LER

Açıkhava müzesi görünümüyle sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın en büyük turizm destinasyonlarından biri olacak Mezopotamya'nın tanıtım stratejisi ve eylem planı, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank ile Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla düzenlenecek tanıtım töreniyle duyurulacak. Strateji kapsamında bölgenin 9 ilinin kültürel değerlerinin yansıtıldığı bir logo hazırlanarak Mezopotamya'nın bir bölge olmaktan çok bir "marka" olarak konumlandırılması amaçlandı. Topyekün bölgesel bir tanıtımın hedeflendiği strateji kapsamında, yerleşik hayatın ve uygarlığın ortaya çıktığı, dünyanın birçok ilk'i ve en'ine ev sahipliği yapan Mezopotamya'yı "Türkiye ve dünyada mutlaka görülmesi gereken yerler listelerine" dahil etmek nihai hedef olarak belirlendi.