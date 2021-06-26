İphone Pil Sağlığı Görüntüleme - İphone’da Pil Sağlığı Yüzdesine Nasıl Bakılır?

İphone kullanıcılarının en çok merak ettiği konulardan birisi de telefonunun pil seviyesini öğrenme işlemidir. Özellikle ikinci el telefon alımlarında ilk olarak akıllara gelen telefonunun pil sağlığı yüzdesinin nasıl olduğudur. Bunu öğrenmek ise oldukça basittir. Düzensiz şarj etme sonucunda pil sağlığı yüzdesi ise giderek düşmektedir. İphone telefonlarında pil sağlığı yüzdesine nasıl bakılır, görüntülenir sorularına bu başlık altında yer verdik.

İPHONE PİL SAĞLIĞI YÜZDESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI

İphone kullanıcıları pil sağlığının ne durumda olduğuna diledikleri an bakabilme fırsatına sahiptir. Apple'ın son yıllarda geliştirdiği bu özellik sayesinde pil sağlığının son durumunu görüntülemek mümkün hale gelmiştir. Bu ekran özellikle ikinci el telefon alacak kişiler tarafından büyük avantaj getirmiştir. Alacakları telefonun pil sağlığı seviyesini görerek ona göre değerlendirme imkanı ortaya çıkmıştır. İphone pil sağlığı görüntülemek ise oldukça basittir.

Pil yüzdesini öğrenmek için;

İphone'unuzda Ayarlar penceresine gidiniz.

Ayarlar penceresinde sayfayı aşağıya doğru sürekleyerek ''Pil'' menüsüne giriniz.

Açılan pencereden ise pil sağlığına tıklayınız.

Bu adımların ardından pil sağlığı yüzdesini görüntülemiş olacaksınız.

Bu, yeni pile kıyasla mevcut pil seviyesinin ölçüsüdür. Düşük kapasite şarjdan sonra telefonun kullanım süresinin azalmasına neden olabilir.

İPHONE PİL ÖMRÜ NASIL UZATILIR?

İphone kullanıcılarının en çok rahatsız olduğu durumlardan birisi de pil sağlığının hızla düşmesidir. Bunun altında yatan en önemli neden ise telefonun sık olarak şarj edilmesidir. Pil sağlığınızı korumak için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

1 - Şarj ederken telefonunuz 100'de 100 olarak şarj olmadan şarj aletinden çıkarmayınız.

2 - Telefonunuzun şarjı yüzde 20'nin altına inmediği sürece telefonunuzu şarj etmeyiniz.

3- Telefonunuzun şarjı tamamen bitinceye kadar kullanmayınız.

4- Telefonunuzda çok sık oyun oynamaktan kaçınınız.

5- Telefonunuz şarj olurken kullanmayınız.

6- Telefonunuzun şarjı tam olarak dolduğunda mutlaka çıkarınız. Gece yatmadan telefonu şarja takıp sabah almaktan kesinlikle kaçınınız.