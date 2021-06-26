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Giriş Tarihi: 27.6.2021 01:28

İstanbul Boğazı’nda yelkenler yarıştı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul Boğazı’nda yelkenler yarıştı

İstanbul boğazında bu yıl 9’uncusu düzenlenen “BAU Bosphorus Sailing Cup 2021” yelkenli yarışması  Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde başladı. 2012 yılından bu yana geleneksel hale gelen yarışmada, 50’ye yakın yelken İstanbul Boğazı’nı görsel şölene dönüştürdü.

Yelken yarışıyla ilgili bilgi veren Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Yelken Kulübü Komodoru Doğancan Öz, "Üniversitemiz dokuz yıldan beri bu spora sahip çıkıyor. Hem kurum içinde hem de Türkiye'de teşvik edilmesini sağlıyor.

YARIŞMAYA 50 TAKIM KATILDI KIYASIYA YARIŞTILAR

Bu yıl yarışmamıza birçok kurumsal şirket ve üniversite takımları katıldı. Pandemiye rağmen 50 tekne katılım gösterdi. Boğazın da rüzgarlı olmasıyla ekipler için güzel bir yarış olacak.

Yarış üniversitemizin Güney Kampüsü'nden başlayıp, Anadolu Hisarı'ndan yelkenlerin dönmesiyle BAU Beşiktaş Güney Kampüsü önünde son bulacak. Dereceye girecek yarışmacılar kupa ve prestij ödülü kazanacaklar" dedi.
Pazar günü dereceye girecek ekiplere kupaları takdim edilecek.

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İstanbul Boğazı’nda yelkenler yarıştı
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