İzmir'i fırtına vurdu

İzmir'de aniden başlayan fırtına vatandaşları şoka uğrattı. Öğleden sonra saat 15 sularında başlayan fırtına nedeniyle Alsancak, Bornova, Aliağa, Dikili, Bergama ve çeşitli ilçelerde hayat felç oldu.

Fırtınaya hazırlıksız yakalanan özellikle İzmir'in kuzey ilçeleri olan Aliağa, Dikili, Bergama ilçelerinde yaşayan ve vatandaşlar o sırada plajda bulunan vatandaşlar, apar topar eşyalarını toplayarak güvenli bir yere geçti. Trafikte bulunan vatandaşlarda rüzgarla zor anlar yaşadı.

Etkili olan fırtınayla ilgili Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden uyarı geldi. Dikili, Bergama, Kınık, Foça, Aliağa, Karaburun, Menemen'de yerel olarak gök gürültülü sağanak ve yağış anında fırtına beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.