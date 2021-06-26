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Giriş Tarihi: 26.6.2021

Jigololuk vaadiyle 100 bin kişiyi dolandırdılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Jigololuk vaadiyle 100 bin kişiyi dolandırdılar

Türkiye’nin en güvenilir, vergi levhalı tek jigolo ajansı” ilanları veren dolandırıcılık çetesi, üyelerden yıllık 1000’er lira topladı. 6’sı kadın, 8 şüpheliden 7’si tutuklandı

İstanbul'da bir çete, "Türkiye'nin en güvenilir ve vergi levhalı tek jigololuk ajansıyız" ilanlarıyla çok sayıda kişiyi tuzağa düşürdü. İnternette kurdukları siteler ve açılan çağrı merkezleri aracılığıyla çalışan çete, çok sayıda kişiyi "Jigolo olma" vaadi ile tuzağa düşürüp dolandırdı. İddialara göre çete üyeleri "Sisteme Üyelik" adı altında çok sayıda kişiden 6 aylık 500, 1 yıllık ise 1000 lira üyelik ücreti aldı. Yaklaşık 100 bin kişinin bu yolla dolandırıldığı iddia edildi. Mağdurların şikâyetleri üzerine inceleme başlatan siber polis; 6'sı kadın, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 8 dizüstü bilgisayar, 26 cep telefonu, 19 sim kart ve hafıza kartı ele geçirildi.

13 BİN KİŞİNİN VERİLERİ ÇIKTI
Çete üyelerinin; mağdurların meslek, cep telefonu ve fiziksel özellikleri gibi özel bilgilerini tek tek not aldıkları da ortaya çıktı. 100 bin kişilik veri tabanı oluşturdukları iddia edilen çete üyelerinin, bazı mağdurları şantaj yoluyla ikinci kez dolandırdığı da iddia edildi. El konulan bilgisayarlardan 13 bin kişinin verilerinin çıktığı belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si cezaevine gönderildi.

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Jigololuk vaadiyle 100 bin kişiyi dolandırdılar
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