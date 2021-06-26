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Giriş Tarihi: 26.6.2021 21:36

Kahramanmaraş'ta feci kaza! Freni tutmayan motosiklet duvara çarptı: Can pazarı yaşandı

İHA
Kahramanmaraş'ta feci kaza! Freni tutmayan motosiklet duvara çarptı: Can pazarı yaşandı

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde yokuş inerken freni tutmadığı belirtilen sepetli motosiklet, önce refüje ardından da duvara çarptı. Korkunç kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'taki kaza, İbni Sina Caddesi'nin Yukarı İçmeler kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa K. yönetimindeki plakasız sepetli motosiklet, yokuş aşağı indiği sırada iddiaya göre freni tutmadı.

BAHÇE DUVARINA ÇARPARAK DURABİLDİ

Kavşağa geldiğinde savrulan motosiklet, önce refüje çarptı. Refüjdeki yön tabelasına da çarpan motosiklet, yol kenarındaki bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazanın ardından tam bir can pazarı yaşandı. Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Nükhet Bağcı olay yerinde yaşamını yitirdi. Eşi Duran Bağcı ile sürücü ise, duvar ile bahçe arasındaki demir merdivene savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerini yaptıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaşamını yitiren Nükhet Bağcı'nın cansız bedeni ise, polis olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsiye gönderilmek üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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Kahramanmaraş'ta feci kaza! Freni tutmayan motosiklet duvara çarptı: Can pazarı yaşandı
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