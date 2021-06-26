Kardeşi için 3 KM koştu! Alkışlarla karşılandı...

Kayseri'de 46 bin öğrencinin ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS) tüm yurtta olduğu gibi başladı. Sabahın erken saatlerinde sınavlara girecekleri okullara gelen öğrenciler, korona virüs tedbirleri kapsamında salonlara alındı. Öğrenci velileri de büyük bir heyecanla çocuklarını beklerken, dua ederek Kur'an-ı Kerim okudu.