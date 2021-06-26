Karia Suresi Okunuşu ve Anlamı - El Karia Suresi Fazileti, Arapça Türkçe Oku, Meali ve Tefsiri

Karia Suresi, 11 ayettir ve Mekke döneminde nazil olmuştur. Mushaftaki sıralamada yüz birinci, iniş sırasına göre ise otuzuncu sure olma özelliğini taşır. Surede temel olarak, bazı kıyamet tasvirlerine yer verilmiştir. Ahiret sorumluluğu bilinci aşılanmış, kıyametin dehşet verici hallerinden bahsedilmiştir. Karia Suresi fazileti hakkında da hadislerde çeşitli bilgiler yer almaktadır. Karia Suresi Arapça Türkçe okunuşu, anlamı, meali, tefsiri ve faziletleri için ayrıntıları inceleyerek merak ettiğiniz tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

KARİ'A SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- El kariah

2- Mel kariah

3- Ve ma edrake mel kariah

4- Yevme yekunün nasü kelferaşil mebsus

5- Ve tekunül cibalü kelıhnil menfuş

6- Fe emma men sekulet mevazınüh

7- Fe hüve fi ıyşetir radıyeh

8- Ve emma men haffet mevazınüh

9- Fe ümmühu havıyeh

10- Ve ma edrake mahiyeh

11- Narun hamiyeh

KARİ'A SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- O apaçık bela (Kıyamet)...

2- Nedir o çarpacak bela?

3- O çarpacak belanın ne olduğunu ne bildirdi ki sana?

4- O gün insanlar çırpınıp yayılan pervaneler gibi olacak.

5- Dağlar da didilmiş renkli yünler gibi atılacaktır.

6- İşte o zaman tartıları ağır basan kimse,

7- Artık hoşnut olacağı bir hayat içindedir o.

8- Fakat tartıları hafif gelen kimse.

9- O vakit onun anası Haviyedir.

10- Ve bildin mi, Haviye nedir?

11- Kızışmış bir ateştir!

KARİA SURESİ KONUSU NEDİR?

Kur'an-ı Kerim'in yüz birinci suresidir. Diğer surelerde olduğu gibi bu surede de çok mühim bilgiler yer almaktadır. Mekke döneminde nazil olan ve 11 ayetten oluşan Karia Suresinde temel olarak, kıyamet gününden bahsedilmiştir. Kıyamet gününün dehşetine vurgu yapan ayetle sure başlamıştır. Ahiret sorumluluğu bilinci aşılanmıştır.

KARİA SURESİ NUZÜL

Kureyş Suresinden sonra, Kıyamet Suresinden önce nazil olmuştur. Mekke döneminde nazil olan ve 11 ayetten oluşan Karia Suresi, mushaftaki sıralamaya göre yüz birinci, iniş sırasına göre ise otuzuncu suredir.

KARİA SURESİ FAZİLETİ

Hz. Peygamber'den, kendisini Hûd sûresi ve buna benzer sûrelerin kocalttığı şeklinde nakledilen hadisler arasında Kāria sûresinin de yer aldığı rivayet zayıf kabul edilmiştir (M. Nâsırüddin el-Elbânî, IV, 403-404)

KARİA SURESİ TEFSİRİ

Sûre kıyamet gününün dehşetine vurgu yapan âyetlerle başlar (âyet 1-3). Hz. Peygamber'e, "Sen kārianın ne olduğunu nereden bileceksin?" denilmesi, kıyamet hadisesinin şiddet ve dehşetinin bizzat yaşanmadıkça Resûlullah tarafından dahi gerçek anlamıyla idrak edilemeyeceğine işaret eder. Kāria kelimesi daha sonraki âyetlerde açıklanarak o günde insanların sağanak halinde uçuşup ateşe düşen pervaneler, böcekler, dağların ise atılmış renkli yün gibi olacağı belirtilir (âyet 4-5). Müteakip âyetlerde insanların dünya hayatındaki davranışlarına göre âhirette karşılaşacakları ceza ve elde edecekleri mükâfattan bahsedilir. Tartıları ağır gelenlerin memnun edici bir hayata kavuşacakları, tartıları hafif gelenlerin ise kızgın bir ateş uçurumuna atılacakları haber verilir (âyet 6-11). 6. âyette geçen "mevâzîn" kelimesi, Arapça'da hem "mîzân"ın (tartı aleti) hem de "mevzûn"un (tartılan şey) çoğul şeklidir. Bu âyetle ilgili yorumlarda, âhirette amellerin cisim haline getirilerek tartılacağı belirtildiği gibi mevâzîn kelimesinin mecazi anlamda kullanıldığı ve bununla insanların davranışlarına takdir edilecek ceza veya mükâfatta tam adaletin geçerli olacağının kastedildiği de belirtilmektedir. Kāria sûresinde, kıyamet gününün gerçekliği çarpıcı sahnelerle gözler önüne serilerek hem müjdeleyici hem korkutucu mesajlara yer verilmiş, öte yandan sorumluluk ilkesine vurgu yapılarak dünya hayatındaki davranışların karşılıksız kalmayacağı bildirilmiştir.