Kendi dükkanının camından girip komşusunu soydu

Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesinde bulunan bir iş yeri Haziran ayının ilk haftası gece saatlerinde soyuldu. Yurtdışı dan getirilen matkap, lazer yazıcı, 3D yazıcı parçaları gibi bir çok pahada ağır malzemeyi iş hanının kamera açısına girmeden 4 saat boyunca gelip gidip çaldılar. Yaklaşık 250 bin liralık malzeme çalan hırsızlar olay yerinden kaçtı.

İş yeri sahibi sabah dükkanı açtığında şoku yaşadı. Hemen durumu polise bildirdi. Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin aynı iş hanımda 2 yan dükkandaki komşular olduğu tespit edildi. İddiaya göre kendi dükkanlarının camından girip kamera açılarının kör noktasından soygunu gerçekleştiren komşular hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Ancak Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kamera açılarındaki oynamaları dikkate alarak komşu hırsızları yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler Fatih C. (37), Onur A. (29) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin daha önceden çeşitli suçlardan kaydının olduğu öğrenildi.