Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı tarihi hangi güne denk geliyor, kaç gün?

Kurban Bayramı 2021 yılında hangi tarihte idrak edilecek merak konusu oluyor. Sevdikleriyle bayramlaşmak ve adak adayanların kurban keserek ihtiyaç sahiplerine dağıtmak istediği Kurban Bayramı'na ilişkin tüm detayları öğrenmek isteyenler 2021 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor, kaç gün? şeklindeki sorulara cevap arıyor.
Kurban Bayramı tarihi ve diğer tüm merak edilen detaylar şöyle;
Kurban Bayramı 2021 yılında şu günlerde kutlanacak;
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: