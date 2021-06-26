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Giriş Tarihi: 26.6.2021 22:05 Son Güncelleme: 26.6.2021 22:05

Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı tarihi hangi güne denk geliyor, kaç gün?

Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı tarihi hangi güne denk geliyor, kaç gün?

İslam alemi için anlam ve önemi olan, Kurban Bayramı’nın 2021 yılında idrak edileceği tarih ve kaç gün olduğu ile ilgili bilgiler merak konusu olarak 2021 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor, kaç gün? şeklindeki sorularla araştırılıyor. Merak edilen Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor, kaç gün? sorularının yanıtları ve merak edilen tüm detaylar.

Kurban Bayramı 2021 yılında hangi tarihte idrak edilecek merak konusu oluyor. Sevdikleriyle bayramlaşmak ve adak adayanların kurban keserek ihtiyaç sahiplerine dağıtmak istediği Kurban Bayramı'na ilişkin tüm detayları öğrenmek isteyenler 2021 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor, kaç gün? şeklindeki sorulara cevap arıyor.

2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR, KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tarihi ve diğer tüm merak edilen detaylar şöyle;



Kurban Bayramı 2021 yılında şu günlerde kutlanacak;

  • 19 Temmuz 2021 Pazartesi – Arefe
  • 20 Temmuz 2021 Salı – 1. Gün
  • 21 Temmuz Çarşamba – 2. Gün
  • 22 Temmuz Perşembe – 3. Gün
  • 23 Temmuz Cuma – 4. Gün



KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

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KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  • Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
  • Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

  • Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
  • Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
  • Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.
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Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı tarihi hangi güne denk geliyor, kaç gün?
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