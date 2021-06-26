Kuş cenneti kesin korunacak

Resmi Gazetenin 26 Hazirandaki sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnamede, Milas'taki Tuzla gölü ve çevresi, Doğal Sit Alanı statüsünde değerlendirilerek, kesin korunacak alan olmasına karar verildi.

Resmi Gazetenin aynı sayısında Bodrum'un, Umurça-Kumbahçe-Kızılağaç mahallelerinin kıyı kesimleri de söz konusu değerlendirmelerden sonra, kesin korunacak alan olmasına karar verildi. Resmi Gazete yayımlanan kararnamede şu ifadelere yer verildi:"Milas İlçesi sınırları içerisinde bulunan Tuzla gölü ve Çevresi Doğal Sit Alanının Koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 109. Maddesi gereğince karar verilmiştir.

Bodrum ilçesi sınırları içerisinde bulunan Umurça-Kumbahçe-Kızılağaç mahalleleri Kıyı Kesimi Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 109. Maddesi gereğince karar verilmiştir."