Manav kardeşler haraççıyı öldürdü

KONYA
'DA, Abdullah (31) ve Mustafa Yeşil (34) kardeşler, 10 gün önce bir işyeri kiralayarak manav açtı. Ancak dükkâna gelen Cemil Pekçıkmaz (35), "Burada bizden habersiz kimse işyeri açamaz" diyerek, her ay haraç vermelerini istedi. Birkaç kez yaşanan bu olayın ardından, 3 gün önce yine gelen Pekçıkmaz, Abdullah Yeşil
'e küfür edip, boğazına sarıldı. İhbar üzerine işyerine polis gelse de taraflar birbirlerinden şikâyetçi olmadı. Akşam tekrar gelen Pekçıkmaz, küfürler ederek, "Bu dükkanın sahibi benim" diye bağırıp, yine Abdullah Yeşil'in boğazına sarıldı. Yeşil, Pekçıkmaz'ı bacağından bıçakladı. Daha sonra ağabey Mustafa Yeşil de Pekçıkmaz'ı bacağından bıçakladı. Atardamarı kesilen Pekçıkmaz, önceki sabah hayatını kaybetti. İki kardeş tutuklandı.