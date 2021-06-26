Masterchef yarışmacıları 2021: MasterChef Türkiye yarışmacıları kimler, bu sezon isimleri belli oldu mu?

Masterchef yeni yarışmacıları ile bu akşam yeni sezonuyla birlikte izleyici karşısına çıkıyor. Her sezon farklı yarışmacıların yer aldığı yarışmanın bu sezonki yarışmacıları merak ediliyor. Fragmanda jüri üyeleriyle eğlenceli diyaloglar yer alırken yarışmacılar lezzet alanında kendilerini en iyi şekilde ifade etmeye çalışacak. Peki MasterChef Türkiye yarışmacıları kimler, bu sezon isimleri belli oldu mu? Masterchef yarışmacıları 2021

MASTERCHEF YARIŞMACILARI KİMLER? YENİ SEZON YARIŞMACILAR BELLİ OLDU MU?

Masterchef yarışmacıları her sezon olduğu gibi program başlar başlamaz merak ediliyor. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu jüri koltuğunda yerini alacağı Masterchef 2021 yarışmacı kadrosu henüz açıklanmadı. Bu akşam yayınlanacak olan dördüncü sezonda Masterchef yarışmacıları isimleri ile ilgili detayların netlik kazanması bekleniyor…