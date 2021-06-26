Masterchef yarışmacıları 2021: MasterChef Türkiye yarışmacıları kimler, bu sezon isimleri belli oldu mu?

Masterchef yeni yarışmacıları ile bu akşam yeni sezonuyla birlikte izleyici karşısına çıkıyor. Her sezon farklı yarışmacıların yer aldığı yarışmanın bu sezonki yarışmacıları merak ediliyor. Fragmanda jüri üyeleriyle eğlenceli diyaloglar yer alırken yarışmacılar lezzet alanında kendilerini en iyi şekilde ifade etmeye çalışacak. Peki MasterChef Türkiye yarışmacıları kimler, bu sezon isimleri belli oldu mu? Masterchef yarışmacıları 2021
Masterchef yarışmacıları her sezon olduğu gibi program başlar başlamaz merak ediliyor. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu jüri koltuğunda yerini alacağı Masterchef 2021 yarışmacı kadrosu henüz açıklanmadı. Bu akşam yayınlanacak olan dördüncü sezonda Masterchef yarışmacıları isimleri ile ilgili detayların netlik kazanması bekleniyor…
Yeni sezona başlarken bu akşam yayınlanacak bölümle beraber Masterchef'te yarışacak kadro da belli olacak. Ancak henüz yayıncı kuruluş tarafından yarışmacıların isimlerine dair bir açıklama gelmedi.
Masterchef bu sezona çok büyük bir kadro ile başlayacak. Yarışmada öncelikle elemeler yapılacak. Önlük sahibi olmayı hak kazanan yarışmacılar MasterChef maratonuna başlayacak. Takımlar halinde yemek yapacak olan yarışmacıların çıkardığı tabaklar 3 jüri tarafından puanlanacak.
MasterChef Türkiye 2020'nin şampiyonu belli oldu. Finalde rakibi Barbaros Yoloğlu'nu yenen Serhat Doğramacı şampiyonluk kupasını kazandı.