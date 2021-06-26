Bu yıl dördüncü sezonu ile ekranlara gelecek olan Masterchef Türkiye 2021 geri sayımı başladı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini üstlendiği programda Mehmet Şefin parmaklarıyla ilgili olarak fragmanı izleyenler Mehmet Şef'in parmakları yok mu elini neden saklıyor sorusuna yanıt aranıyor. Geçtiğimiz sezonlarda da sol elini saklaması ile dikkatlerin odağı hâline gelen Mehmet Yalçınkaya'nın, böyle bir davranışı neden yaptığı ise merak konusu olmayı sürdürüyor. Peki Mehmet Şef'in parmakları yok mu elini neden saklıyor? Masterchef Mehmet Şef'in parmakları neden yok?
Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi Mehmet Şef'in sol elini gizlemesi ile ilgili sorgulamalar yapılıyor. Önceki sezonlarda da sol elini gizlemesi ile dikkatlerin odağı hâline gelen Mehmet Yalçınkaya'nın, böyle bir davranışı neden yaptığı ise merak konusu durumunda. Bu noktada, 'Masterchef Mehmet şefin parmakları yok mu, ne oldu ve nasıl kaybetti?' sorusunun yanıtı araştırılıyor. Edinilen bilgiye göre, Mehmet şefin sol elini gizleme nedeni de ortaya çıktı. Peki, Mehmet Şef'in parmakları neden yok, sol eline ne oldu?
Mehmet Yalçınkaya, 1974 yılında Bolu'da doğdu. 2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim alan Mehmet Şef, 2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi "CULINARY" de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.
Almanya'da dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü olan Yalçınkaya, Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Farklı tatların buluşması olan "Fusion Mutfak" akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan cheflerden birisi oldu.
2010 yılında Heds Grup /Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı bünyesinde gastronomi workshopları gerçekleştirmiş aynı zamanda Berlin Film Festivali, Grune Woche I.T.B Turizm Fuarı dahil bir çok İnternationel organizasyonun gala yemeklerini verdi.2012 yılında Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu. Yalçınkaya hakkında 2013 yılında Al monitör yazarı Californiya Üniversitesi Öğretim Üyesi Pınar Tremblay tarafından Inno Turkısh Cusine adlı makale yayınlandı.
2017-2018 sezonunda MasterChef Türkiye jürisinde yer aldı. Yeni sezonda MasterChef Türkiye jürisinde yer almaya devam ediyor.
Türkiye'nin yetiştirdiği en ünlü şefler arasında yer alan Bolulu Mehmet Yalçınkaya'nın fotoğraflarında sol elini saklamasının nedeni ortaya çıktı.
İddialara göre MasterChef Mehmet Şef'in sol elindeki parmaklarından bazıları yine mutfakta bir iş kazası sonucunda kesildi. Bu ayrıntının bugüne kadar fark edilmemesi sürpriz olurken bazıları ise böyle bir olayın yaşanmadığını belirtiyor.