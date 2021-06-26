Nusaybin'de Irak plakalı araçta 1,5 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütüne götürülmek üzere Irak plakalı araçta 1,5 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.

Nusaybin ipekyolu üzerinde Yeni Sınır Kapısı Kavşağında ilçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan uygulamada, Irak plakalı araçta arama yapıldı.

Araçta yapılan aramada terör örgütüne götürülmek üzere 1,5 kilogram patlayıcı madde bulundu, patlayıcı maddeyle ilgili ve irtibatlı olduğu değerlendirilen M.A. ve H.A.A. gözaltına alindi.

Aramalarda, üzerinde elektronik kart ve 2 elektrikli infilak kapsüllü irtibatlı el yapımı olduğu düşünülen parça ve basınç etkili bomba, silah, susturucu, şarjör, 18 mermi, 3 ajanda, 3 doküman, 3 cep telefonu, 3 sim kart, flaş bellek ve tablet ele geçirildi.