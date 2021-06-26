‘O katille aynı yerde yaşamam’

Diyarbakır Bismil
'e bağlı Selamet Köyü'nde, kuma olmayı kabul etmediği için kendisinden 21 yaş büyük ve 7 çocuk babası amcasının oğlu Aslan Karakaş
(37) tarafından otomatik silahla vurulan ve 138 gün sonra yaşamını yitiren 16 yaşındaki Emine Karakaş'ın annesi Nurcan Karakaş, yaşadığı acıyı SABAH'a anlattı. Kendisi de kuma olan ve kızını öldürüldüğü köyde değil, kendi ailesinin ve yakınlarının yaşadığı Tepeköy'de toprağa veren anne Nurcan Karakaş, "Kızımı, katilinin yaşadığı, ayak bastığı yere gömmek istemedim. Bir anneye yaşatılacak en büyük acıyı en yakınlarımız yaşattı" diye konuştu.
CİMER'E YAZDI
Anne Karakaş, "Çocuklarım ve ben, Emine'nin ölümüyle yıkıldık. Eşimden kalan tarla, bahçe ve evi satıp çocuklarımla birlikte batıya göç etmek istiyoruz. Evet, Emine'nin acısını da yanımda götürüyorum, ama her yerde kızımın hatırası olduğu için buralarda yaşayamam. Katil yakalanırsa, acım bir nebze de olsa dinecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi
(CİMER) aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'dan bize destek olmalarını isteyerek, yardım talebinde bulunduk" ifadelerini kullandı. Öte yandan, katil zanlısı Aslan Karakaş'ın yakalanması amacıyla başlatılan çalışmaların da sürdüğü belirtildi.