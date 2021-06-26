Pençe-Kaplan şehidi Teğmen Yunus Gül, şehadetinin 1. yılında Mevlid-i Şerifle anıldı

Şehit Piyade Teğmen Yunus Gül'ün ailesi tarafından düzenlenen mevlit programına Vali Mahmut Çuhadar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Zafer Yener, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, şehidin ailesi ve yakınları katıldı.



İkindi namazının ardından başlayan mevlit programında, Müftülük görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Eller semaya kaldırılarak aziz vatanın mukaddesatı, milletin birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden Piyade Teğmen Yunus Gül başta olmak üzere vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden tüm şehitler dualarla anılarak Allah'tan rahmet dilendi.

Okunan mevlid-i şerif sonrası Vali Mahmut Çuhadar ve protokol üyeleri, vatan, millet ve mukaddesat uğruna şehadet makamına erişen Teğmen Yunus Gül'e Allah'tan rahmet dileyerek, şehidin babası Ali Gül'e başsağlığı ve sabır diledi.