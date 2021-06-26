Piknik dehşete döndü! Sultangazi'de genç kız uçurumdan aşağı düştü

"ABİ YETİŞİN KIZ KENDİNİ ATTI"

Bir görgü tanığı, "Biz aşağıda piknik yapıyorduk. Bir kız bağırarak geldi. Arkasından koşarak inenler oldu. Köpek sesi duyduk köpek saldırdı sandık, tecavüz olayı sandık müdahale edelim dedik. Sonra onlar birbirini tanıyor dedik. Bir on dakika sonra bir tanesi 'Ağabey yetişin kız kendini attı' dedi. Olayın hepsi bu. Keşke ilk başta gitseydik. Buradaki arkadaşlarına göre sevgilisiyle tartışmış." dedi.