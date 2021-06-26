Pilotun ölümüne ilişkin kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Odanın kapısını kırarak şiddet uygulamaya devam etti

32 yaşındaki Pilot Kutay Bayraktar'ın, Beyoğlu Cihangir Mahallesi Başkurt Sokak'taki apartmanda bulunan dairesinin balkonundan düşerek ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Kutay Bayraktar'ın ölmeden kısa süre önce evinde bulunduğu belirlenen kız arkadaşı Gamze Burcu D.'nin ifadeleri ortaya çıktı.
"BENİ ALDATIYORSUN DİYEREK ŞİDDET UYGULAMAYA BAŞLADI"
Gamze Burcu D.'nin ifadesinde Bayraktar ile internetten tanıştıklarını söylediği öğrenildi. Gamze Burcu D.'nin olay akşamı Bayraktar'ın evine gidip alkol aldıklarını belirtirken, "Bir süre sonra Kutay, cep telefonumu zorla elimden alıp 'beni aldatıyorsun' diyerek şiddet uygulamaya başladı. O sırada Kutay'ın elinden kurtularak bir odaya kendimi kilitlendim" dedi.
"ODANIN KAPISINI KIRARAK ŞİDDET UYGULAMAYA DEVAM ETTİ"
Gençk kadın ifadesinin devamında, "Bir süre geçtikten sonra Kutay Bayraktar odanın kapısını kırarak bir süre daha şiddet uygulamaya devam etti. Daha sonra, Kutay'ın evinden ayrıldım. Kutay'ın öldüğünü sabah polisten öğrendim" dediği kaydedildi.
"FRANSIZ BALKONU VARDI"
Öte yandan oğlunun alkollü olduğu iddialarına üzüldüğünü ve böyle bir şeyin mümkün olamayacağını belirten baba Heybet Bayraktar, "Öldüğü sabah, uçuşu vardı yurt dışına. Hiçbir pilot uçuştan 24 saat önceden alkol almaz. Oğlum saat 06.00'da düşüyor, 12.00'de de uçuşu var. Alkol almış olması mümkün değil. Evinin Fransız balkonu vardı" dedi.
"MUHTEMELEN AYAĞI KAYDI VE DÜŞTÜ"
Acılı baba daha sonra, "Ben de bir gün evine gittim, kaldım. Kendim de gördüm, hatta bir kere orada oturdum. Oğlum, 'Baba düşersin' dedi. Beni oturtmadı ama kendisi oturdu, bu olay meydana geldi. Orada otururken muhtemelen ayağı kaydı ve düştü. Başka hiçbir sebep yok" ifadelerine yer verdi.