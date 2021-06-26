Pilotun ölümüne ilişkin kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Odanın kapısını kırarak şiddet uygulamaya devam etti

"MUHTEMELEN AYAĞI KAYDI VE DÜŞTÜ"

Acılı baba daha sonra, "Ben de bir gün evine gittim, kaldım. Kendim de gördüm, hatta bir kere orada oturdum. Oğlum, 'Baba düşersin' dedi. Beni oturtmadı ama kendisi oturdu, bu olay meydana geldi. Orada otururken muhtemelen ayağı kaydı ve düştü. Başka hiçbir sebep yok" ifadelerine yer verdi.