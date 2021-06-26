Corona virüs önlemleri nedeniyle YKS'de öğrencilerin velileri sınavın yapıldığı okulun bahçesine alınmayacak. Veliler, sınav duası ile kalem duası okuyarak çocuklarına destek verecek. Biz başımıza gelen her şeyden Allah'a sığınırız, ondan yardım isteriz. Allah'ım bu işimi kolaştır, bu işimin önündeki zorlukları kaldır. Ya Rabbi! Bu işimi hayırla tamamlamak için bana yardım et. Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun YKS sınav duasını hem Türkçe meali hem de videosunu haberimizde bulabilirsiniz.
YKS SINAVINA GİRMEDEN OKUNACAK SINAV DUASI!
1 – Sınavda unutkanlığa karşı edilecek dua
Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." On dokuz defa okunacak.
2 – İmtihana (Sınava) girerken şu dua okunur:
"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)
ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."
Sınavda başarı için (YKS) okunacak dua! Nihat Hatipoğlu'dan sınavda başarı için zorluklara karşı okunacak dua | Video
3 – Sınav için sıraya oturunca şu âyet okunur;
"Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli " (10 Kere)
ANLAMI: "Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle."
4 – Sınav başlayınca da şu dua okunur:
"Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû." (10 kere)
ANLAMI:"Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."
5 – Bu dua her an, her zaman, mubah olan herhangi bir işe başlarken okunur. Mesela Kur'an-ı kerim öğrenmeye başlarken, yazı yazarken, sınava girerken, dine aykırı olmayan her işe başlarken söylemek iyi olur. Yapılan işin kolay gelmesi, zor gelmemesi ve hayırla neticelenmesi için dua etmiş oluyoruz.
"Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr"
ANLAMI:"Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır"
6 – "Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari."
ANLAMI:Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De'avat,90)
7 – Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi's salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü'l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız,Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi'l hayr. (Sınava girmeden önce 3,5,7 defa okunur)
Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.YKS AYT öncesi zihin açıklığı için sınav duası! Kalem Suresi hikmeti nedir, nasıl okunur, anlamı nedir?
NİHAT HATİPOĞLU SINAV DUASI
Sınav öncesi okunacak dua
Ey Rabbim, göğsümü aç, genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü çöz de sözümü anlasınlar. (Taha 25-28)
Sınav başlayınca okunacak dua
Ya Hayyu Ya Kayyum, bi rahmetike estagisü.
Anlamı: Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, senin rahmetine sığınıyorum.
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