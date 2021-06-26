Samanlar alev aldı sürücü panikle atladı

Bursa İzmir karayolu Canbalı köprüsü üzerinde traktörüyle seyir halinde olan 58 yaşındaki Hilmi Kırmızı, traktörünün arkasına bağladığı iki römorkla saman balyası taşıyordu. Aniden römorklardan duman ve alevlerin yükseldiğini gören Hilmi Kırmızı kendisini can havliyle seyir halindeki traktörden attı. Bir süre kontrolsüz kalan traktör bariyerlere çarparak durdu. Samanları saran alevler büyüyerek iki römorku da sardı.



ÇOK SAYIDA İTFAİYE SEVK EDİLDİ



Karayolunda alev alev yanan samanlar yolu dumanla kapladı. Zor anlar seyir halindeki sürücüler uzak mesafede araçlarını durdurdu. Bursa İzmir karayolunda uzun kuyruklar oluştu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev topuna dönen iki romörk ve samanları söndürme çalışmaları sürüyor. Trafik ekipleri ise karayolunun iki şeridini araç trafiğine kapatarak araç geçişine tek şeritten sağlıyor.