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Giriş Tarihi: 27.6.2021 01:31

Şanlıurfa Suruç yolunda 2 otomobil çarpıştı kazada 5 kişi yaralandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa Suruç yolunda 2 otomobil çarpıştı kazada 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da 2 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Suruç karayolunun Kırkmağara mevkisindeki yol ayrımında yaşandı. İddiaya göre içerisinde polis memuru ve ailesinin olduğu otomobil ile Akıncı Mahallesi'ne giden Abdullah K.'nin kullandığı otomobil yol ayrımında çarpıştı.

ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle polis memuru ve ailesinin içerisinde olduğu otomobil şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Şanlıurfa Suruç yolunda 2 otomobil çarpıştı kazada 5 kişi yaralandı
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