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Giriş Tarihi: 27.6.2021 01:22

Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde iki otomobil çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Haliliye ilçesi Kısas yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürekli kazaların meydana geldiği Kısas yolunda henüz sürücülerin ismi öğrenilmeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki araçta şarampole yuvarlandı.

Kazada Sabiha Ö. İle İbrahim K. yaralandı. Kazanın haber verilmesi ile olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılardan Sabiha Ö. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, İbrahim K. ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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