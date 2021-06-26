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Giriş Tarihi: 26.6.2021 20:01 Son Güncelleme: 26.6.2021 20:01

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 26 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 26 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 3 gün (Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi) MP TV - Youtube canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen MPİ Sayısal Loto sonuçları bugün (26 Haziran 2021 Cumartesi) şans oyunu severlere duyurulacak. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayilerine giderek kupon dolduranlar, MPİ tarihinde bir ilk olan 172 Milyon TL’lik büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyerek “26 Haziran MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?” sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Milli Piyango Online ile 26 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı.

"Sayısal Loto sonuçları" Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal şans ortaklığında haftalık olarak MP TV - Youtube ortak canlı yayınında belirlenen kazandıran numaralar şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediyor. 6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin MPİ tarihinde rekor olan 172 Milyon Türk Lirası büyük ikramiyenin sahibi olacağı oyunu oynayanlar, biletlerine büyük ikramiye isabet edip etmediğine ilişkin bilgileri öğrenmek isteyerek 26 Haziran MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (26 HAZİRAN)

Milli Piyango Online aracılığıyla 26 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şöyle;


Milli Piyango İdaresi (MPİ) 26 Haziran Sayısal Loto sonuçları:

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.




SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
  • Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
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Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 26 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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