Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinen 2021 YKS sınavı, bu hafta sonu yapılacak. Milyonlarca öğrenci iyi ve güzel bir üniversite hayali ile zorlu sorular karşısında ter dökecek. Öğrencilerin aileleri de çocuklarının başarısı için sınav salonlarının dışında bekleyecek. Veliler, sınavda başarı duası okuyarak çocuklarının iyi bir geleceğe sahip olmasını dileyecek. Zira, dualar dinimizde oldukça önemlidir ve sınavlar gibi kritik durumlarda sıklıkla okunur.

SINAVDAN ÖNCE OKUNACAK DUALAR VE SURELER!

Sınava girmeden önce okunacak dua ve sureler bulunmaktadır. Unutkanlığa karşı edilecek dua olduğu gibi sınavda başarı duası ve zihin açıklığı duası da vardır. SABAH Gazetesi yazarı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, sınav duası ve başarı duası okunuşu hakkında bilgiler verdi. İşte, sınavdan önce okunacak dualar ve YKS sınavda başarı duası