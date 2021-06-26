Şırdan nedir, neyden yapılır? Şırdan hayvanın neresi?

Adana'da kebaptan sonra en çok tüketilen yemek şırdandır. Şırdan sakatat yemekleri arasında popüler olmaya başlayınca Türkiye genelinde merak edilen bir yemek haline geldi. Şırdan şekil bakımından da diğer yemek türlerinden farklı olduğu için "Şırdan hayvanın neresi?" Sorusu akıllara geliyor.

ŞIRDAN NEDİR?

Gevişgetiren hayvanların midelerinin son ve dördüncü bölümü olan şırdanın temizlenip içine baharatlı pirinç doldurulup dikilmesi ve salçalı suda pişirilmesi suretiyle hazırlan, Adana'ya özgü bir sakatat yemeğine şırdan denir.

ŞIRDAN HAYVANIN NERESİDİR?

Şırdan, gevişgetiren hayvanların midelerinin son ve dördüncü bölümü olarak bilinir. En çok kuzu şırdanı tercih edilmektedir.

ŞIRDAN NASIL YAPILIR?

Şırdan dolması yapmadan önce en önemli detay güzel temizlenmesidir. Şırdanın güzel temizlenmesinin ardından içine konulacak malzemeler çok önemlidir. En son olarak uygulanacak olan pişirme işlemi için salça ayarı iyi tutturulmalıdır. Tüm bu aşamalardan sonra şırdan üzerine kimyon ya da limon dökülerek yenilebilir.

ŞIRDAN NASIL TEMİZLENİR?

Şırdan sakatat türü bir yemek olduğu için şırdanın nasıl temizlendiği merak edilmektedir. Gevişgetiren hayvanlardan alınan şırdan su içerisinde iyice yıkanır. Her iki yüzü de soğuk suyla, sonra sıcak suyla defalarca yıkanır. Sonra tuz dökülerek iyice ovalanır ve tekrar yıkanır. Hortum şeklinde olan bu kısımlar tersine çevrilerek yıkanmalıdır. En son birkaç saat tuzlu ve limonlu suda bekletilir. Pişirmeden önce son bir kez sudan geçirilir.

ŞIRDAN MALZEMELERİ

4 kuzu şırdanı

1 kase pirinç

2 adet orta boy domates

1 kahve fincanı sıvıyağ

1 tutam maydanoz

1 tutam nane

1 çorba kaşığı salça

2 adet orta boy kuru soğan

1 kase ince kıyılmış iç yağ

ŞIRDAN YAPILIŞI