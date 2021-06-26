Son Dakika Akdeniz’de deprem! Muğla ve Antalya’da da hissedildi!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Akdeniz, Girit Adası kıyılarında saat 22.37'de 3.3 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 19.6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Muğla ve Antalya illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA: MUĞLA - ANTALYA AÇIKLARINDA KORKUTAN DEPREM!

Akdeniz, Muğla - Antalya açıklarında meydana gelen son dakika deprem olayıyla ilgili detaylar şöyle;