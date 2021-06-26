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Giriş Tarihi: 26.6.2021 23:48 Son Güncelleme: 26.6.2021 23:48

Son Dakika Akdeniz’de deprem! Muğla ve Antalya’da da hissedildi!

Son Dakika Akdeniz’de deprem! Muğla ve Antalya’da da hissedildi!

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Akdeniz’de Girit Adası kıyılarında 3.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Son dakika Akdeniz deprem olayı Türkiye’de Muğla ve Antalya illerimizden hissedildi! Son dakika Akdeniz deprem olayına ilişkin merak edilen detaylar.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Akdeniz, Girit Adası kıyılarında saat 22.37'de 3.3 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 19.6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Muğla ve Antalya illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA: MUĞLA - ANTALYA AÇIKLARINDA KORKUTAN DEPREM!

Akdeniz, Muğla - Antalya açıklarında meydana gelen son dakika deprem olayıyla ilgili detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

DEPREMİN KONUMU

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

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Son Dakika Akdeniz’de deprem! Muğla ve Antalya’da da hissedildi!
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