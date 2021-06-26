Son dakika: Ankara’da uyuşturucu operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda arama yapılan evlerde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Evlerinde uyuşturucu tespit edilen 4 kişi 'Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorgusu sürüyor.

'MÜCADELE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK'



Narkotik suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yapılan açıklamada, "Uyuşturucu madde ticareti yapan, sağlayan, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir" ifadeleri kullanıldı.