SON DAKİKA HABERİ: Annesini öldürüp çöp poşetinde saklamıştı! Korkunç cinayette flaş gelişme





ANNESİNİ BIÇAKLAYIP ÇÖP POŞETİNE KOYMUŞ



Olay yerine gelen polis ekipleri Emina Ajdarova ile Ahmet D. ve babasının ifadesine başvurdu. Cinayeti işlediğini itiraf eden Ajdarova yaklaşık 3 gün önce annesiyle aralarında tartışma çıktığını söyledi. Annesi Gulstan Eibova'nın dini nikahlı eşi Ahmet D. ile evlenmesini istemediği için aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın büyümesi üzerine annesini defalarca bıçakladıktan sonra, siyah çöp poşetinin içine koyup balkonda sakladığını söylediği öğrenildi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından talihsiz kadının cansız bedeni otopsisi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



1 HAFTADIR ANNEM UYUYOR YALANINI ATMIŞ



Gulstan Eibova'nın kızının dini nikahlı eşi ve kayınpederi ile tanışmak için bir hafta önce Kazakistan'dan İzmir'e geldiği öğrenildi. Dini nikahlı eşi Ahmet D.'ye annesinin sürekli yorgun olduğunu ve uyuduğu yalanını atan Emina Ajdarova'nın sürekli çeşitli bahaneler uydurduğu ortaya çıktı. Olayın yaşandığı günden sonra Ahmet D.'nin babası İbrahim D.'nin Gulstan Eibova'yı ziyaret etmek istediği ancak Emina Ajdarova'nın annesinin yorgun olduğunu ve bu yüzden uyduğunu söylediği öğrenildi. Ajdarova'nın dini nikahlı eşi Ahmet D.'ye, işten eve geldiği zaman annesinin kaldığı odanın kapısının kilitli olduğu ve sürekli uyuduğunu söylediği de belirtildi.