SON DAKİKA HABERİ: Annesini öldürüp çöp poşetinde saklamıştı! Korkunç cinayette flaş gelişme

İzmir'de evlenmesine karşı çıktığı için annesi Gulstan Eibova'yı (55) bıçaklayarak öldüren, 3 gün çöp poşetinde saklayan kızı Emina Ajdarova (29) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha önceki evliliğinden iki çocuğu bulunan Kazakistan uyruklu Ajdarova'nın İzmir'de yaşayan müteahhit Ahmet D. (35) ile internetten tanıştığı, dini nikah kıydıkları, ortak bir çocuklarının olduğu öğrenildi.
Olay, geçtiğimiz Cuma gecesi saat 23.00 sıralarında ortaya çıktı. Buca Yıldız Mahallesi 206/18 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairenin arka balkonundan ağır kokular gelmesi üzerine müteahhit Ahmet D. (35) evin arka kısmında bulunan balkona baktı. Siyah bir çöp poşetinin yanında kan olduğunu fark eden Ahmet D., çuvalı açtığında bir hafta önce tanışmak için Kazakistan'dan gelen kayınvalidesi Gulstan Eibova'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Panikleyen Ahmet D., aynı apartmanın 3'üncü katında oturan babası İbrahim D.'ye haber verdi. Oğlunun yanına gelen babası ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Eibova'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
ANNESİNİ BIÇAKLAYIP ÇÖP POŞETİNE KOYMUŞ
Olay yerine gelen polis ekipleri Emina Ajdarova ile Ahmet D. ve babasının ifadesine başvurdu. Cinayeti işlediğini itiraf eden Ajdarova yaklaşık 3 gün önce annesiyle aralarında tartışma çıktığını söyledi. Annesi Gulstan Eibova'nın dini nikahlı eşi Ahmet D. ile evlenmesini istemediği için aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın büyümesi üzerine annesini defalarca bıçakladıktan sonra, siyah çöp poşetinin içine koyup balkonda sakladığını söylediği öğrenildi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından talihsiz kadının cansız bedeni otopsisi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
1 HAFTADIR ANNEM UYUYOR YALANINI ATMIŞ
Gulstan Eibova'nın kızının dini nikahlı eşi ve kayınpederi ile tanışmak için bir hafta önce Kazakistan'dan İzmir'e geldiği öğrenildi. Dini nikahlı eşi Ahmet D.'ye annesinin sürekli yorgun olduğunu ve uyuduğu yalanını atan Emina Ajdarova'nın sürekli çeşitli bahaneler uydurduğu ortaya çıktı. Olayın yaşandığı günden sonra Ahmet D.'nin babası İbrahim D.'nin Gulstan Eibova'yı ziyaret etmek istediği ancak Emina Ajdarova'nın annesinin yorgun olduğunu ve bu yüzden uyduğunu söylediği öğrenildi. Ajdarova'nın dini nikahlı eşi Ahmet D.'ye, işten eve geldiği zaman annesinin kaldığı odanın kapısının kilitli olduğu ve sürekli uyuduğunu söylediği de belirtildi.
1 YIL ÖNCE İNTERNETTEN TANIŞMIŞLAR
Daha önceki evliliğinden iki çocuğu bulunan Kazakistan uyruklu Ajdarova'nın İzmir'de yaşayan müteahhit Ahmet D. (35) ile internetten tanıştığı, dini nikah kıydıkları, ortak bir çocuklarının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emina Ajdarova tutuklanarak cezaevine gönderildi.