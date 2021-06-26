Son dakika | Coronavirüs ile ilgili flaş açıklama! "Hissetmiyoruz"

Başar, "Ayın 21'inden itibaren hastanemizde aşılama sayılarımızda yüzde 35 civarında azalma başladı. Bu azalmayı özel hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde de aşılamanın artırılmasına bağlıyoruz. Bunu takiben de hastanelere başvuran hasta sayısı azalıyor. 18 yaş üstü herkese randevular açıldı ve aşı için gelen herkese çok rahat bir şekilde aşılama yapabiliyoruz. Şu an gelen hastanın 4 katı kadar hastayı da aşılama potansiyelimiz var. Hastalık şu anda azaldı neredeyse hissetmiyor gibiyiz" dedi.