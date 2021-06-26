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Giriş Tarihi: 26.6.2021 16:46

Son dakika: Her şey birkaç dakika içinde oldu! Giyinmeye fırsat bile bulamadılar...

DHA
Son dakika: Her şey birkaç dakika içinde oldu! Giyinmeye fırsat bile bulamadılar...

Son dakika haberine göre; Balıkesir Edremit'te güneşli hava bir anda yerini yağmura bıraktı. Dakikalar içinde gerçekleşen olayda kumsalda güneşlenenler neye uğradığını şaşırdı. Giyinmeye bile fırsat bulamayan vatandaşlar sahilden koşarak uzaklaştı.

Balıkesir'in turistik ilçesi Edremit'te, hava güneşliyken, denize girmek için sahile gelenler, aniden başlayan kuvvetli yağmur nedeniyle eşyalarını toplayıp, ayrıldı.

Edremit'te sabah güneşli havayı fırsat bilenler, Altınoluk, Güre, Akçay ve Altınkum sahillerine akın etti. Sahilde denize girip, güneşlenenler, aniden kuvvetli yağmur başlayınca hazırlıksız yakalandı. Hemen denizden çıkanlar, eşyalarını toplayıp, sahilden ayrılırken, saçak altlarına sığınmaya çalıştı. Balıkesir'de bazı ilçelere ise dolu yağdı.

Akçay esnafından Volkan Üstüner, "Hava günlük güneşlikti hatta bunaltıcı sıcak vardı. Birkaç dakika içinde kuvvetli yağmur başladı ve insanlar koşarak uzaklaşmaya başladı" dedi.

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Son dakika: Her şey birkaç dakika içinde oldu! Giyinmeye fırsat bile bulamadılar...
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