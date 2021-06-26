Son dakika: İstanbul'da korkunç yasak aşk infazı! Jaguar'la üzerinden geçtiler...

Son dakika haberleri... Dizdariye Mahallesinde geçen pazar gecesi Gökhan Denli (30) ile Adalet Bike, parkın yanında otomobilde sohbet ederken, arkalarına Jaguar bir otomobil yanaştı. İddiaya göre otomobilden inen 4 kişi bir süre tartıştıkları Denli'yi defalarca bıçakladıktan sonra tabancayla 7 kurşun sıkarak öldürdü. Adalet Bike'yi zorla otomobile bindiren 4 saldırgan olay yerinden uzaklaştı. Adalet Bike'nin cesedi de olaydan birkaç saat sonra D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde yol kenarında bulundu.
ÇİFTE CİNAYETTE KADININ EŞİ ARANIYOR
Konuyla ilgili çalışma başlatan polis, yol kenarında kaza yapmış olarak bulduğu Jaguar otomobili incelemeye almıştı.
Evli ve 1 çocuk annesi Adalet Bike ve Denli'nin gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilirken, saldırganların kimliklerini de kamera görüntülerinden yola çıkarak tespit edilmişti.
Çifte cinayeti, Adalet Bike'nin eşi Mahmut Bike, kayınpederi ve 2 kayınbiraderinin işlediği belirlenmişti.
ARAÇLA ÜZERİNDEN GEÇMİŞLER
Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cesetler üzerinde inceleme yapıldı.
İncelemelerde, Adalet Bike'nin otomobilden atıldıktan sonra saldırganlar tarafından olayda kullandıkları Jaguar otomobille ezilerek öldürüldüğü belirlendi.