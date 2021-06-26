Son dakika: İstanbul'da korkunç yasak aşk infazı! Jaguar'la üzerinden geçtiler...

Son dakika haberleri... Dizdariye Mahallesinde geçen pazar gecesi Gökhan Denli (30) ile Adalet Bike, parkın yanında otomobilde sohbet ederken, arkalarına Jaguar bir otomobil yanaştı. İddiaya göre otomobilden inen 4 kişi bir süre tartıştıkları Denli'yi defalarca bıçakladıktan sonra tabancayla 7 kurşun sıkarak öldürdü. Adalet Bike'yi zorla otomobile bindiren 4 saldırgan olay yerinden uzaklaştı. Adalet Bike'nin cesedi de olaydan birkaç saat sonra D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde yol kenarında bulundu.