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Giriş Tarihi: 26.6.2021 09:19

Son dakika: İstanbul'da korkunç yasak aşk infazı! Jaguar'la üzerinden geçtiler...

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Son dakika: İstanbul'da korkunç yasak aşk infazı! Jaguar'la üzerinden geçtiler...

Son dakika haberi: İstanbul Büyükçekmece'de işlenen çifte cinayet kan dondurdu. Gökhan Denli ve yasak aşk yaşadığı evli, 1 çocuk annesi Adalet Bike hunharca öldürüldü. Talihsiz kadının, önce Jaguar marka otomobilden atıldığı, daha sonra ise araçları üzerinden geçilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. . Olayla ilgili gün yüzüne yeni çıkan bir detaylar tüyler ürpertti...

Son dakika haberleri... Dizdariye Mahallesinde geçen pazar gecesi Gökhan Denli (30) ile Adalet Bike, parkın yanında otomobilde sohbet ederken, arkalarına Jaguar bir otomobil yanaştı. İddiaya göre otomobilden inen 4 kişi bir süre tartıştıkları Denli'yi defalarca bıçakladıktan sonra tabancayla 7 kurşun sıkarak öldürdü. Adalet Bike'yi zorla otomobile bindiren 4 saldırgan olay yerinden uzaklaştı. Adalet Bike'nin cesedi de olaydan birkaç saat sonra D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde yol kenarında bulundu.

ÇİFTE CİNAYETTE KADININ EŞİ ARANIYOR

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis, yol kenarında kaza yapmış olarak bulduğu Jaguar otomobili incelemeye almıştı.

Evli ve 1 çocuk annesi Adalet Bike ve Denli'nin gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilirken, saldırganların kimliklerini de kamera görüntülerinden yola çıkarak tespit edilmişti.

Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda

Çifte cinayeti, Adalet Bike'nin eşi Mahmut Bike, kayınpederi ve 2 kayınbiraderinin işlediği belirlenmişti.

ARAÇLA ÜZERİNDEN GEÇMİŞLER

Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cesetler üzerinde inceleme yapıldı.

İncelemelerde, Adalet Bike'nin otomobilden atıldıktan sonra saldırganlar tarafından olayda kullandıkları Jaguar otomobille ezilerek öldürüldüğü belirlendi.

Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda

Saldırganların da Denli ve Adalet Bike buluşma bilgisini, Bike'nin bir akrabasından alarak olay yerine gittikleri yönünde bilgilere ulaşıldı.

Polisin 4 kişiyi yakalama çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
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Son dakika: İstanbul'da korkunç yasak aşk infazı! Jaguar'la üzerinden geçtiler...
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