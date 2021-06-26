Son dakika: Üniversite sınavına giren Melek İpek kadınlara seslendi: Ayaklarının üzerinde dursunlar

Sınava gideceğiz, diye sabah erkenden ablam bizi kaldırdı. Onun heyecanıyla biz de endişeliyiz. İnşallah sınavı güzel geçer ki hayatının geri kalanını daha güzel yerlerde geçirir. Daha iyisini yapar. İnşallah bundan sonraki hayatında çok daha mutlu olur" dedi.