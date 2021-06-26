Son dakika: Yangın haberleri peş peşe geldi! Dalaman ve Kaş alev alev yanıyor: Yerleşim yerleri boşaltıldı...

TEDBİR AMACIYLA BOŞALTILDI

Üzümlü ve İslamlar bölgesindeki yangını ise söndürme çalışmaları devam ediyor. 5 helikopter ve 20 arazöz ile çok sayıda orman işçisi, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor. Yangın alanına yakın noktada bulunan yerleşim yerlerinin ise tedbir amacıyla boşaltıldığı öğrenildi.