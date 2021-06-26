Rüzgarın da etkisiyle yakındaki tarım arazileri ve ormanlık alana sıçrayan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 4 yangın söndürme helikopterinin yanı sıra 15 arazöz, dozer, su tankerleri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Son dakika: Yangın haberleri peş peşe geldi! Dalaman ve Kaş alev alev yanıyor: Yerleşim yerleri boşaltıldı... | Video
Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin müdahale ettiğini, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
DÜN DE YANGIN ÇIKMIŞTI
Dalaman'da dün kağıt fabrikasında başlayan yangın, önce açık cezaevi ardından da TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) arazilerine sıçramıştı. Dalaman'ın dumanlar altında kaldığı yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülmüş, 2 hektarlık alan da zarar görmüştü.
ANTALYA KAŞ'TA DA YANGIN ÇIKTI
Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Üzümlü ve İslamlar mahallerinde çıkan yangının ardından Andifli Mahallesi Çerçiler mevkisindeki su deposunun bulunduğu Kızılçam ormanında da saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İlk yangının olduğu bölgeye yarım saat uzaklıktaki alevlere müdahale için helikopter yönlendirildi. Bölgeye giden ekipler, ikinci yangına da müdahale çalışmalarına başladı. Uzun uğraşlar sonucu Andifli bölgesinde çıkan yangın, kontrol altına alındı. Söndürme ve soğutma çalışmalarına da başlandı.
TEDBİR AMACIYLA BOŞALTILDI
Üzümlü ve İslamlar bölgesindeki yangını ise söndürme çalışmaları devam ediyor. 5 helikopter ve 20 arazöz ile çok sayıda orman işçisi, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor. Yangın alanına yakın noktada bulunan yerleşim yerlerinin ise tedbir amacıyla boşaltıldığı öğrenildi.
YEŞİLKÖY'DE BAŞLAYAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Öte yandan ilçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde yüksek gerilim hattının kopması nedeniyle ormanlık alanda yangın çıktığı ve hızlı müdahaleyle alevlerin büyümeden söndürüldüğü öğrenildi.
SON DAKİKA: Antalya Kaş'ta orman yangını
SON DAKİKA: Muğla'da orman yangınının yeniden başlama anı görüntüleri ortaya çıktı!