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Giriş Tarihi: 26.6.2021 21:43 Son Güncelleme: 26.6.2021 21:45

Son sözler yeteri kadar konuşmamış aptallar içindir kimin son sözüdür? - Milyoner sorusu

Son sözler yeteri kadar konuşmamış aptallar içindir kimin son sözüdür? - Milyoner sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve "Son sözler yeteri kadar konuşmamış aptallar içindir kimin son sözüdür?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'Son sözler yeteri kadar konuşmamış aptallar içindir kimin son sözüdür?' sorusunun cevabı şu şekilde...

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''Son sözler yeteri kadar konuşmamış aptallar içindir kimin son sözüdür?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'Son sözler yeteri kadar konuşmamış aptallar içindir kimin son sözüdür?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

SON SÖZLER YETERİ KADAR KONUŞMAMIŞ APTALLAR İÇİNDİR KİMİN SON SÖZÜDÜR?

Albert Einstein

Karl Marx

Mahatma Gandi

Winston Churchill

Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
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Son sözler yeteri kadar konuşmamış aptallar içindir kimin son sözüdür? - Milyoner sorusu
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