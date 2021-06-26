Sultangazi'de arkadaşlarıyla piknik yaparken uçurumdan atlayan genç kız hayatını kaybetti

"KENDİNİ AŞAĞI ATTI"

Elif Ç.'nin arkadaşı, "Biz buraya oturmak için geldik. Ondan sonra Elif dedi ki, 'Ben onsuz yaşayamam' dedi. Kafası güzeldi sonra kendini aşağı attı. Biz sevgilisinden ayrıldığından haberdar değildik" ifadesini kullandı. Ekiplerin çalışmalarını devam ederken, polis ekipleri iki genç kızın ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Kurtarma ekiplerinin uzun süren çalışmalarının ardından Elif Ç'nin cansız bedeni sudan çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Elif Ç.'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Elif Ç'nin arkadaşları ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.