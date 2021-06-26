Sultangazi'de feci ölüm! Uçurumdan düşen 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

GENÇ KIZ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Cebeci Mahallesi taş ocakları mevkiinde, iddiaya göre 16 yaşındaki Elif Ç., 2 kız 2 erkek arkadaşıyla birlikte Cebeci Mahallesi'nde bulunan taş ocakları mevkiine piknik yapmak için geldi. Elif Ç. henüz bilinmeyen bir sebeple uçurumdan gölet kenarına düşerek hayatını kaybetti. Elif Ç'nin 2 erkek arkadaşı olay yerinden kaçarken 2 kız arkadaşı ise polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.