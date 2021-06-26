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Giriş Tarihi: 27.6.2021 00:53

Sultangazi'de feci ölüm! Uçurumdan düşen 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

İHA
Sultangazi'de feci ölüm! Uçurumdan düşen 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

İstanbul Sultangazi'de bulunan taş ocakları mevkiine piknik yapmak için gelen 16 yaşındaki genç kız, henüz bilinmeyen bir sebeple uçurumdan gölet kenarına düşerek yaşamını yitirdi.

Sultangazi'de dün akşam saat 19.00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.

GENÇ KIZ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Cebeci Mahallesi taş ocakları mevkiinde, iddiaya göre 16 yaşındaki Elif Ç., 2 kız 2 erkek arkadaşıyla birlikte Cebeci Mahallesi'nde bulunan taş ocakları mevkiine piknik yapmak için geldi. Elif Ç. henüz bilinmeyen bir sebeple uçurumdan gölet kenarına düşerek hayatını kaybetti. Elif Ç'nin 2 erkek arkadaşı olay yerinden kaçarken 2 kız arkadaşı ise polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

BÖLGEYE AFAD, AMBULANS VE POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Uçurumun dibinde bulunan gölet, itfaiye ekiplerinin genç kıza ulaşmasını zorlaştırsa da, saatler süren çalışma sonucunda bot ile geçilerek kızın yanına ulaşıldı. İtfaiye ve AFAD ekipleriyle birlikte bota binen sağlık ekipleri genç kızın düştüğü yere gitti.

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SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Genç kızın düştüğü yerde hayatını kaybettiğini tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri Elif Ç'nin ölüm nedeni için incelemelerde bulundu. Elif Ç'nin cansız bedeni detaylı incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
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Sultangazi'de feci ölüm! Uçurumdan düşen 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
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