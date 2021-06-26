Tekirdağ’da sele kapılan 2 çocuk öldü

TEKİRDAĞ
'IN Ergene
ilçesinde sele kapılan 2 çocuk yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, Ergene ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde oynayan 2 çocuk, sağanak yağış ile bir anda sele dönüşen suya kapıldı. Yolun kenarında bulunan kanala sürüklenen çocuklar suyun şiddetiyle atık su külünklerine çekildi. Çocukların suya kapıldığını gören çevredeki vatandaşlar, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. İki çocuk 400 metre ilerideki dere yatağında bulundu. Hastaneye kaldırılan Burak Önder
(8) ve Mustafa Aslan (13) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler ise su kanalında ve dere yatağında incelemelerde bulundu. Mahalle sakinlerinden Doğan Samar, "İki çocuktu, birini çıkardık. Diğerini sürükledi. Sonra suni teneffüs yaptık, ağzından su geldi ama nabız yoktu. Bir saat sonra diğerini çıkardık" dedi. Mehmet Ali Bozkurt ise "Tahminimce küçük çocuk suya kapılınca diğeri de suya atladı. İlk çocuğu vatandaşlar diğer yerden çıkarmış" diye konuştu.