Teşekkürler doktor amca

Yalova
'da 16 Haziran'da kardeşiyle birlikte evlerinin bahçesindeki ağaca erik toplamak için çıkan Hamza Dağ
(12), dengesini yitirerek demir parmaklıklı bahçe korkuluğunun üzerine düştü. Annesi ve komşularınca kentteki özel hastaneye götürülen yaralı çocuk, sedyeye çıkan kalp ve damar cerrahisi uzmanı Dr. Sarkhan Hasanov
tarafından duran kalbine masaj yapılarak, acilen ameliyat edildi. Çocuğun hayata döndürüldüğü müdahale, hastanenin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Operasyon sonrası sağlık durumu düzelmeye başlayan Hamza için doktorlar, "Bu senin ikinci doğum günün" diyerek pasta kesti. Anne Yadigar
ve baba Cevdet Dağ
ise Hamza'yı sağlığına kavuşturan doktorlara ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Noyan Temuçin Oğuş
, kalbin içine giren kesici ve delici yaralanmalarda cismin, birkaç kat deriden geçtiğini, dışarıdan küçük bir delik olarak gözükse de içeride büyük tahribata yol açabildiğini söyledi.
HAYAT KURTARDIK, MUTLUYUZ
Hamza'da da bu durumun söz konusu olduğunu belirten Oğuş, şu bilgileri paylaştı: "Kaburgalarının arasından giren cisim sağ kalbi yaralamış. Kalbin dışında elastik bir zar var, bizim perikard dediğimiz, bunu delmiş oradan kalbe girmiş. Dışarıya dönük kanama yok fakat ani gelişen bir olay bu. Kalp kanla dolana, baskı yapana ve artık genişleyip içine kan alamayacak hale gelene kadar hayatta kalabilir hasta ama ondan sonrası mümkün değildir. Dolayısıyla burada en önemli şey tabii bir an evvel kararı verip müdahale edebilmek. Nihayet aramızda Hamza çok şükür. Çok sevindirici bir olay." Dr. Hasanov ise hemen sedyenin üstüne atlayıp kalp masajı yaptığını anlatarak, " Çok şükür müdahalemizi yapabildik, sorun yaşamadı. Şimdi aramızda. Bir hayatı kurtardık ve mutluyuz" dedi. AA