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Giriş Tarihi: 26.6.2021 12:02

Trabzon’da bonzai operasyonu: 2 gözaltı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon’da bonzai operasyonu: 2 gözaltı

Trabzon'un Of ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bin 292 gram Bonzai uyuşturucu maddesi ile Bonzai ayrıştırmada kullanılan malzemeler ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, Of ilçesi Ballıca Mahallesinde uyuşturucu madde kullanıldığının tespit edilmesi üzerine belirtilen adrese operasyon düzenlendi. Söz konusu metruk bina içerisinde F.S. (27) ve M.Ö. (25) isimli şahısların uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Bina içerisinde yapılan aramada 1 adet tütün paketi içerisinde Sentetik Kannabinoid (Bonzai) olduğu değerlendirilen bin 392 gr ağırlığında uyuşturucu madde, 1 adet 5 litrelik plastik bidon içerisinde Bonzai ayrıştırmada kullanılan yaklaşık 3 Lt sıvı aseton maddesi, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet siyah poşet içerisinde 48 gr ağırlığında uyuşturucu madde karıştırıldığı değerlendirilen tütün ele geçirildi. Jandarma tarafından F.S. ve M.Ö. isimli kişiler gözaltına alındı. Olayla ilgili çalışma sürüyor.

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Trabzon’da bonzai operasyonu: 2 gözaltı
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