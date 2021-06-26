Trabzon’da polis ekipleri görme engelli vatandaşı sınava götürdü

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından, "Vatandaşımızın gözü olmaya da eli olmaya da gönüllüyüz. Birlikte bütün engelleri aşarız" ifadeleriyle, beyaz bastonu bulunan görme engelli kişinin YKS'ye gireceği okula götürülmesinin yer aldığı video paylaşıldı.

Videoda, polisin yardımıyla ekip aracına binen kişinin, sınava gireceği okula götürüldü. Vatandaşın araçtan inmesine yardımcı olan ve elinden tutarak okulun bahçesine kadar getiren polislere teşekkür eden görme engelli vatandaş, "Allah sizlerden razı olsun" diyerek sınav salonuna gittiği belirtildi.