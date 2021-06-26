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Giriş Tarihi: 27.6.2021 01:39

TÜED Tarsus Şubesi’nin 12. olağan genel kurulu yapıldı

NESLİHAN ÖZBOZKURT
TÜED Tarsus Şubesi’nin 12. olağan genel kurulu yapıldı

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Tarsus Şubesi’nin 12. olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Aşiyan 1 Düğün Salonu’nda gerçekleşen olağan kongrede mevcut Başkan Ömer Kurnaz, üyelerin güvenoyunu aldı.

Olağan kongreye emekliler ilgi gösterirken, CHP Tarsus İlçe Başkanı Av. Ozan Varal, MHP Tarsus İlçe Başkanı Mehmet Çelik, siyasi parti temsilcileri, Belediye Meclis üyeleri, Oda, Dernek ve Kooperatiflerin başkan ve yöneticileri, STK temsilcileri, TÜED Genel Merkez idarecileri de katılım gösterdi.

Divan Başkanlığını Genel Başkan Kazım Ergün'ün yaptığı olağan genel kurul saygı durulu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gündem maddelerinin okunup, ibraz edilmesinin ardından kürsüye çıkan CHP Tarsus İlçe Başkanı Av. Ozan Varal, duygu ve düşüncelerini aktardı.

Başkan Ömer Kurnaz ve diğer adaylarının konuşmalarının ardından geçilen seçimlerde mevcut başkan Ömer Kurnaz 873 oy alarak seçimi kazanırken, Mustafa Dönmez 433 oy, Kurtuluş Aydos 112 oy alabildi.

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TÜED Tarsus Şubesi’nin 12. olağan genel kurulu yapıldı
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