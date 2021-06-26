Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Türk Yıldızları Selçuklu Sultanları’nı selamladı
Giriş Tarihi: 26.6.2021 20:05

Türk Yıldızları Selçuklu Sultanları’nı selamladı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Türk Yıldızları Selçuklu Sultanları’nı selamladı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı akrobasi timi Türk Yıldızları, Konya’nın Türk Selçuklu Devleti’ne başşehir oluşunun 924. yılı kutlamaları kapsamında kentin semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Konya'nın Türk Selçuklu Devleti'ne başşehir oluşunun 924. yılı kutlamaları kapsamında Alaeddin Camii Sultanlar Türbesi ve Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği konser verdi.

Konyalıların ilgi gösterdiği kutlamalarda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan akrobasi timi Türk Yıldızları'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Türk Yıldızları birbirinden güzel hareketlerle kentin semalarında Selçuklu Sultanlarını selamladı. Gösteri kapsamında Türk Yıldızları'nın gökyüzüne çizdiği ay-yıldız ise meydana toplanan vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk Yıldızları Selçuklu Sultanları’nı selamladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA