Türk Yıldızları Selçuklu Sultanları’nı selamladı

Konya'nın Türk Selçuklu Devleti'ne başşehir oluşunun 924. yılı kutlamaları kapsamında Alaeddin Camii Sultanlar Türbesi ve Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği konser verdi.
Konyalıların ilgi gösterdiği kutlamalarda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan akrobasi timi Türk Yıldızları'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Türk Yıldızları birbirinden güzel hareketlerle kentin semalarında Selçuklu Sultanlarını selamladı. Gösteri kapsamında Türk Yıldızları'nın gökyüzüne çizdiği ay-yıldız ise meydana toplanan vatandaşlardan büyük alkış aldı.