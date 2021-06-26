Türkiye çocuklarına sahip çıkıyor! Devletin başarılı çocukları gözünü olimpiyat madalyalarına dikti

Sivas'ta yaşayan ve koruyucu aile yanında büyüyen 19 yaşındaki Ebru, 8 yaşında judo sporuyla tanıştı. İl birincilikleri, bölge şampiyonlukları ve Türkiye üçüncülüğü bulunan Ebru'nun hedefi Avrupa ve Dünya şampiyonluklarına katılarak derece elde etmek. Çocukluğunda uzak doğu sporlarına hep bir merakı olduğunu söyleyen Ebru, "Annem bir spor dalıyla uğraşmamı istiyordu. Ben de dövüşmek için değil ama savunma öğrenmek istediğim için Judoyu seçtim" dedi.

HAFTANIN 6 GÜNÜN ANTRENMAN YAPIYORUZ

Müsabakalara haftanın 6 günü ikişer saat çalışarak hazırlandığını belirten Konaç, "Salgın döneminde antrenmanlarımıza evimizde kendi imkanlarımız dahilinde gerçekleştirdik. Şu anda spor salonunda antrenmanlarımızı yapıyoruz. Maça son 1 veya 2 gün kala antrenmanları bırakıyoruz ve kilo kontrolü yapmaya başlıyoruz. Maç olmadığı zamanlarda ise haftanın 3 günü judo, diğer 3 günü kondisyon ve fitness yapıyoruz" diye konuştu. Önümüzdeki günlerde Ankara'da gerçekleşecek Gençler Türkiye Şampiyonasına hazırladığını ifade eden Ebru Konaç, "Takımca bu müsabakaya hazırlanıyoruz. Şu anda sadece judo yapıyor ve randoriye ağırlık veriyoruz" diye konuştu.

PES EDENLERİN İSMİ HATIRLANMAZ

Öncelikli hedefinin Türk bayrağını en yükseklerde taşımak istediğini kaydeden Konaç , hayalinin ise olimpiyat madalyası almak olduğunu söyledi. Yaşıtlarına tavsiyelerde de bulunan Konaç , "Başarı bir yolculuktur. Bu yolun başında kendinize güvenmeyi öğrenmeniz gerekir. Bazen kaybedebilirsiniz de çünkü kimse yenilmez değildir. Ancak, kaybetmeniz hep kaybedeceğiniz anlamına gelmez. Yaşıtlarıma tavsiyem, her zaman başaracağınıza inanın ve asla pes etmeyin. Çünkü pes edenlerin ismini kimse hatırlamaz" ifadelerini kullandı.

5 YILDA ÜLKEYE 12 MADALYA KAZANDIRDI

Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda iki bronz, Türkiye şampiyonasında 9, Dünya gençler şampiyonasında 2 altın bir gümüş madalya elde eden milli atlet Havva Elmalı 17 yaşında ve lise öğrencisi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca koruma altına alınan ve 4 yaşında koruyucu aile yanına yerleştirilen milli atlet Elmalı, spora 12 yaşında başladı. Ankara'da yaşayan Havva, zamanının çoğunu spora ayırmaya başladı. Hiçbir antrenmanı kaçırmadı, herkesten önce gelerek çalışmalarına hız verdi. Bu süreçten sonra da Havva'nın azim ve gayreti önce Türkiye şampiyonluğu başarısını daha sonra Dünya Şampiyonluğu ile Avrupa'da kazandığı madalyaları Türkiye'ye kazandırdı.

HEDEF TOKYO VE PARİS

Madalya canavarı Elmalı, "Başarımın en büyük sırrı ailemin ve hocalarımın desteği. Dünya Gençler Şampiyonası'nda 1500 ve 800 metrede rekor kırdım ve altın madalya kazandım, 400 metrede ikinci oldum, Avrupa Şampiyonası'nda da 1500 metre ve 400 metrede bronz madalya kazandım. Şimdi inşallah ertelenmezse Tokyo Paralimpik Oyunları'na hedef koydum. Orası için rakiplerim benden çok tecrübeli ama ben de ilk 3'e girmeyi hedefledim. Ancak 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda altın madalyaya doğru yürüyeceğim" açıklamasında bulundu.