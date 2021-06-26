Ünlü emlakçıdan 'gürültü' savunması! 'Gürültü yapıyorlardı delil toplamak için çektik'

Bodrum'da lüks sitede yaşayan İstanbul'un ünlü emlakçılarından Barbaros İpek ve eşi Sibel İpek, aynı sitede oturan komşularının çocuklarına ait görüntüleri (resim ve video kaydı) gizlice çekip paylaştığı iddiasıyla çocukların ebeveynleri tarafından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyet edildi. Başsavcılığın başlattığı soruşturma kapsamında, jandarma tarafından el konulan İpek çiftinin telefonlarında inceleme yapıldı. Jandarmanın incelemesi sonucunda el konulan telefon kayıtlarında farklı yıllarda çekilen video kayıtları ve resimler tespit edildi.

'ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ' İHLALİ

Toplanan delillerin ardından tarafların ve tanıkların ifadelerini alan Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Sibel İpek ve Barbaros İpek hakkında, fikir ve eylem birliği içinde mağdurlara ait görüntüleri kaydedip daha sonra paylaşarak üzerlerine atılı 'Özel Hayatın Gizliliğini' ihlal ettiği ileri sürülerek dava açıldı ve çiftin 8,5 yıla kadar hapisleri istendi.

VİDEO KAYDINI DELİL İÇİN ÇEKTİK

Bodrumda açılan dava sonrası hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ileri süren İpek çifti, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Çift, çocukların görüntülerini gizlice çekmediklerini, maruz kaldıkları gürültüyü ispatlamak için görüntü çekip, siteye yöneticisine gönderdiklerini ileri sürdü. Haberlerin gerçeği yansıtmadığını iddia eden İpek çiftin ihbarı sorası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.