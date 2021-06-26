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Giriş Tarihi: 27.6.2021 00:21

Ünlü yönetmen Krzysztof Kieślowski doğum yıl dönümünde anılıyor! Krzysztof Kieślowski kimdir, kaç yaşında, nereli ve filmleri nedir?

Ünlü yönetmen Krzysztof Kieślowski doğum yıl dönümünde anılıyor! Krzysztof Kieślowski kimdir, kaç yaşında, nereli ve filmleri nedir?

Polonyalı ünlü film yönetmeni ve senaryo yazarı Krzysztof Kieślowski, doğum yıl dönümünde Google tarafından unutulmadı. Bu noktada, Krzysztof Kieślowski kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli sorularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı.27 Haziran 1941 tarihinde dünyaya Krzysztof Kieślowski'nin en bilinen filmleri arasında Üç Renk üçlemesi, Dekalgo ve Véronique’in İkili Yaşamı bulunuyor. Peki, ünlü yönetmen Krzysztof Kieślowski kimdir, kaç yaşında ve ne zaman öldü? Krzysztof Kieślowski'nin filmleri neler? İşte, sinema tarihinin unutulmaz isimlerinden Krzysztof Kieślowski hayatı ve filmleri

Modern zamanların en iyi yönetmenleri arasında gösterilen Krzysztof Kieślowski, doğum yıl dönümünde Google tarafından unutlmadı. 27 Haziran 1941 yılında dünyaya gelen Krzysztof Kieślowski, Polonyalı film yönetmeni ve senaryo yazarıdır. Kieślowski, 2002 yılında British Film Institute'ün Sight & Sound dergisinin modern zamanların en iyi on yönetmeni listesinde ikinci sıraya yerleşmiştir.

KRZYSZTOF KİEśLOWSKİ KİMDİR?

1996 yılında, 54 yaşında hayatını kaybeden Krzysztof Kieślowski ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bu noktada, Krzysztof Kieślowski kimdir, kaç yaşında ve filmleri neler sorusu, günün en çok merak edilenleri arasında öne çıkıyor.

İşte, Krzysztof Kieślowski kimdir sorusunun yanıtı ve Kieślowski'nin filmleri

KRZYSZTOF KİEśLOWSKİ KİMDİR, NE ZAMAN ÖLDÜ?

Krzysztof Kieślowski, 27 Haziran 1941 yılında dünyaya gelmiştir. Polonyalı film yönetmeni ve senaryo yazarıdır.

Ünlü yönetmen, 13 Mart 1996 yılında, 54 yaşındayken hayatını kaybetmiştir.

KRZYSZTOF KİEśLOWSKİ FİLMLERİ

En bilinen filmleri Üç Renk üçlemesi (1993–1994), Dekalog (1989) serisi ve Véronique'in İkili Yaşamı (1991) adlı filmidir. Kieślowski kariyeri boyunca Cannes Film Festivali Jüri Ödülü (1988), FIPRESCI Ödülü (1988, 1991) ve Ekümenik Jüri Ödülü (1991); Venedik Film Festivali FIPRESCI Ödülü (1989), Altın Aslan (1993) ve OCIC Ödülü (1993) ve Berlin Uluslararası Film Festivali Gümüş Ayı (1994) dahil olmak üzere sayısız ödül aldı ve 1995 yılında En İyi Yönetmen ve En İyi Yazma dallarında Akademi Ödülü adayı oldu.

Kieślowski, 2002 yılında British Film Institute'ün Sight & Sound dergisinin modern zamanların en iyi on yönetmeni listesinde ikinci sıraya yerleştirildi.

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Ünlü yönetmen Krzysztof Kieślowski doğum yıl dönümünde anılıyor! Krzysztof Kieślowski kimdir, kaç yaşında, nereli ve filmleri nedir?
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